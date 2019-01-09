Выделенные полосы впервые откроют на Калужском шоссе и Минской улице в Москве

На двух дорогах Москвы 14 января запустят выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Москвы.

По данным портала, на Калужском шоссе "выделенка" протянется на 6,7 километра в обоих направлениях. По ней будут ездить автобусы 35 маршрутов.

На Минской улице полоса пройдёт от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы, а в обратную сторону — от Большой Филёвской улицы до Ломоносовского проспекта. По этим участкам будут курсировать автобусы 12 маршрутов и троллейбусы двух маршрутов.