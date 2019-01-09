Рябков заявил о сомнениях России в полном выводе войск США из Сирии

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Рябков заявил о сомнениях России в полном выводе войск США из Сирии

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Фото: © Pixabay

Москва сомневается, что Вашингтон полностью выведет свои войска из Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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