Гуляем! Роструд напомнил о длинных выходных в марте и мае

Дольше всего россияне будут отдыхать в последний месяц весны: с 1 по 5 мая благодаря Дню Весны и Труда, а с 9 по 12 мая — в связи с Днём Победы.

В стране закончились длинные новогодние выходные, но ждать следующих долго не придётся. В пресс-службе Роструда напомнили, что уже в марте россияне получат несколько нерабочих дней — с 8 по 10 марта.

— Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня, — отметили в ведомстве.

Роструд пояснил, что День защитника Отечества — 23 февраля — в этом году выпадает на субботу. Больше всего выходных у россиян будет в мае: с 1 по 5 число граждане отдохнут благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а с 9 по 12 мая — в связи с Днём Победы. Несколько "бонусных" выходных ожидается и в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.