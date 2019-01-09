Глава Минтруда рассказал о скором повышении зарплат россиян

Топилин сообщил, что субъектам РФ из бюджета выделят дополнительные 100 миллионов рублей.

В наступившем году вырастут зарплаты бюджетников — как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента 2012 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По словам главы Минтруда, с 1 октября 2019 году заработные платы проиндексируют на 4,3%. Топилин также рассказал, что субъектам РФ из бюджета выделят дополнительные 100 миллионов рублей. Средства направят на то, чтобы сохранить соотношение средней зарплаты в регионе с окладом учителей, врачей, а также научных и социальных работников.

— Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать зарплату этим категориям работников, — пояснил глава Минтруда в интервью "Российской газете".

Замминистра затруднился назвать конкретные сроки реализации данных мер в различных субъектах. Как объяснил Топилин, они зависят от обстановки в каждом конкретном регионе, где существует своя схема повышения оплаты труда. При этом, по его словам, в 2019 году кабмин ожидает более медленный рост реальной зарплаты россиян по сравнению с минувшим годом.