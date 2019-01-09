Опубликованы фото изнутри сгоревшего дома в Кузбассе, где погибло шесть человек

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания — обгорел пластиковый потолок.

Лайф публикует фото изнутри сгоревшего в посёлке Тисуль Кемеровской области дома, где погибло шесть человек, в том числе трое детей.

Возгорание, по предварительной информации, произошло из-за короткого замыкания — обгорел пластиковый потолок.

На кадрах видно, что внутри дома выгорело практически всё: стены и мебель обуглены, а большая часть бытовой техники пришла в негодность.

Как сообщалось ранее, пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Семья характеризовалась положительно. Предположительно, все погибшие, кроме 20-летней девушки, приходятся друг другу родственниками.

По факту гибели следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".