Опубликованы фото изнутри сгоревшего дома в Кузбассе, где погибло шесть человек

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Опубликованы фото изнутри сгоревшего дома в Кузбассе, где погибло шесть человек

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По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания — обгорел пластиковый потолок.

Лайф публикует фото изнутри сгоревшего в посёлке Тисуль Кемеровской области дома, где погибло шесть человек, в том числе трое детей.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Возгорание, по предварительной информации, произошло из-за короткого замыкания — обгорел пластиковый потолок.

<p>Фото: © L!FE.</p>

На кадрах видно, что внутри дома выгорело практически всё: стены и мебель обуглены, а большая часть бытовой техники пришла в негодность.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Как сообщалось ранее, пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Семья характеризовалась положительно. Предположительно, все погибшие, кроме 20-летней девушки, приходятся друг другу родственниками.

<p>Фото: © L!FE.</p>

По факту гибели следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

<p>Фото: © L!FE.</p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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