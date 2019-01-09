Через телефоны к звёздам. У Московского планетария появится мобильное приложение

Пользователи программы смогут отправиться в путешествие по космической экспозиции музея, не выходя из дома.

У Московского планетария в марте появится мобильное приложение, с помощью которого можно будет узнать расписание выставок, а также прочитать статьи о космосе. Об этом сообщается на портале столичного мэра.

— Пользователи сервиса будут первыми узнавать об актуальных астрономических событиях и мероприятиях, которые проводят для детей и взрослых наши астрономы, — отметили в пресс-службе планетария.

В приложении разместят календарь астрономических событий и виртуальную библиотеку. Пользователям также предложат функцию навигации по музею — в путешествие по космической экспозиции планетария можно будет отправиться, не выходя из дома.

Программу можно скачать на русском и английском языках в магазинах Android и iOS в начале марта.