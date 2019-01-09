Убили на почве ревности. Появились детали нападения на дознавателя в Подольске

Погибший мужчина проходил службу в ГУ МВД по Тверской области, а в Московской области он находился в гостях у своей знакомой.

Убийство дознавателя в подмосковном Подольске произошло в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы главка полиции по Тверской области, где проходил службу погибший, Вадима Левшина.

— В Подольске он был в гостях у своей знакомой и получил ножевые ранения в ходе бытового конфликта, от которых скончался, — сказал Левшин.

Между тем, по данным источника агентства в правоохранительных органах, убийство полицейского произошло на почве ревности. Сейчас ведётся розыск подозреваемого.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего".