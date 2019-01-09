Убили на почве ревности. Появились детали нападения на дознавателя в Подольске

Убийство дознавателя в подмосковном Подольске произошло в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы главка полиции по Тверской области, где проходил службу погибший, Вадима Левшина.
— В Подольске он был в гостях у своей знакомой и получил ножевые ранения в ходе бытового конфликта, от которых скончался, — сказал Левшин.
Между тем, по данным источника агентства в правоохранительных органах, убийство полицейского произошло на почве ревности. Сейчас ведётся розыск подозреваемого.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего".
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