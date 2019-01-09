Украинцев предупредили об очередном повышении цен на газ

Правительство Незалежной назвало данную меру первым шагом к либерализации тарифов.

Украинцев ждёт очередное повышение цен на газ уже 1 мая 2019 года — на 15%, а с 2020 года стоимость голубого топлива для народа будет полностью соответствовать рыночной. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ).

— Правительство приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года и дополнительно на 15% — с 1 мая 2019 года, — отмечается в документе. Рост цен в меморандуме назван первым шагом к либерализации тарифов на газ.

Кроме того, в соответствии с программой МВФ, с 1 января 2020 года стоимость голубого топлива для украинского народа будет полностью соответствовать рыночной. Согласно меморандуму, эта мера направлена на улучшение функционирования газового рынка Незалежной.