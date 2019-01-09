МИД РФ заявил о готовности к продолжению диалога с США по ракетам

Замглавы ведомства отметил, что Москва глубоко обеспокоена ситуацией вокруг соглашения.

Россия готова к переговорам с Соединёнными Штатами на уровне военных и дипломатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг договора. Много шансов, что США выйдут из ДРСМД в самом ближайшем будущем... Мы, как и раньше, готовы к диалогу, если США будут к этому готовы, — сказал он журналистам.

Рябков подчеркнул готовность Москвы к консультациям с Вашингтоном на уровне МИД, военного ведомства и советов безопасности в любом удобном для США формате. Он заявил, что Россия хочет найти решение всех вопросов через диалог "на основе равноправия и взаимного уважения".