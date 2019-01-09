В парках Москвы откроются пункты по приёму ёлок

Специальные пункты по приёму хвойных деревьев будут работать в 13 парках Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
— Хвойные деревья будут принимать в организованных Мосприродой специальных пунктах в 13 городских парках, — говорится в сообщении.
Деревья отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.
Ранее в МЧС попросили россиян поскорее избавиться от новогодних ёлок.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени