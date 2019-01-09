Сотни домов, школ и детсадов остались без тепла из-за аварии в Челябинске

Работы по устранению последствий ЧП планируют завершить к 18:00 по местному времени.

В Челябинске коммунальщики ликвидируют крупную аварию в Металлургическом районе, из-за которой без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, школ и детских садов. Как уточнили в городской администрации, тепла нет в 411 зданиях.

— Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий, — уточнили в пресс-службе.

Пострадавшие из-за коммунальной аварии школы находятся на каникулах до понедельника, 14 января. Детсады принимают малышей в обычном режиме. Как пояснили в администрации, воспитанников решено переводить в те помещения, которые сохраняют тепло. Работы по устранению последствий аварии планируют завершить к 18:00 по местному времени (16:00 мск).