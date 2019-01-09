Уголовное дело завели после убийства дознавателя в Подольске

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Уголовное дело завели после убийства дознавателя в Подольске

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

С полицейским расправились во время бытового конфликта на почве ревности, убийца скрылся с места происшествия.

Следователи завели уголовное дело после убийства полицейского в подмосковном Подольске. Оно расследуется по статье 105 УК РФ, сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

— В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки с её соседом. В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанёс другому удар ножом в область шеи, — сообщают следователи.

Дознаватель от полученного ранения умер. Его убийца скрылся с места преступления. Правоохранители уже установили, что подозреваемый ранее был судим за посягательство на жизнь полицейского.

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