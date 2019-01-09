Почта России начнёт взимать пошлины за товары из зарубежных интернет-магазинов

Какие магазины затронет новый проект, не сообщается, но, по данным пресс-службы предприятия, "к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка".

Почта России в рамках пилотного проекта будет взимать пошлины за товары, которые приобрели россияне в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу организации.

Проект планировалось запустить ещё в ноябре прошлого года, но приказ Министерства финансов, необходимый для его реализации, был опубликован только 28 декабря.

На какие магазины будет распространён проект, не уточняется, однако, как указывает предприятие, "к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка".

Почта России намерена взаимодействовать с Федеральной таможенной службой (ФТС) и направлять ей информацию по каждому отправлению из-за рубежа. Саму пошлину потребитель будет платить на сайте интернет-магазина.