Три года ждут. СМИ рассказали о долгах "Укроборонпрома" по зарплате

К примеру, на киевском заводе "Маяк" труд не оплачивается уже 11 месяцев, а на заводе "Буревестник" — больше трёх лет.

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" накопил существенные долги по заработной плате, некоторые сотрудники работают безвозмездно на протяжении нескольких лет. Как пишет "СТРАНА.ua", в реестре должников на официальном сайте Госслужбы по вопросам труда числится более десяти заводов и конструкторских бюро предприятия.

Согласно документу, ряд "дочек" концерна не платил сотрудникам несколько месяцев, а другие умудряются накапливать зарплатные долги годами. К примеру, сотрудники завода "Маяк" в Киеве денег не видели 11 месяцев, "Буревестника" — почти четыре года, а Николаевского судостроительного завода — три года.

Авторы публикации недоумевают: из бюджета на оборону выделяются огромные суммы. Так, в 2019 году на развитие вооружения и военной техники планируется направить около 17 млрд гривен — на 3,7% больше, чем в прошлом году.