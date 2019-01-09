Был пьян. В Магнитогорске задержали сообщившего о "минировании" жилого дома

Жителя Челябинской области задержали за ложное сообщение о минировании дома в Магнитогорске. В отношении него завели уголовное дело.
— Сотрудниками региональных УФСБ, ГУ МВД России и Росгвардии был задержан мужчина 1989 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону РИА "Новости".
Против мужчины завели дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Задержанный уже имеет несколько судимостей за "преступления имущественного характера".
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