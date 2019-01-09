В Пермском крае пассажир автобуса избил кондуктора из‐за отсутствия сдачи

В ходе конфликта 18-летний юноша толкнул женщину, из-за чего та ударилась головой.

Пассажир избил кондуктора автобуса в Краснокамске Пермского края, у которой не оказалось сдачи с крупной купюры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Вечером 7 января в ходе конфликта 18-летний юноша толкнул женщину, из-за чего та ударилась головой. В полиции отметили, что серьёзных травм пострадавшая не получила. Также в главке опровергли информацию ряда СМИ, что пассажир был пьян и напал на кондуктора ради выручки.