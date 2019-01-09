СМИ рассказали о целях Трампа в торговой сделке с Китаем

Переговоры между двумя странами, запланированные на 7 и 8 января, были продлены ещё на один день.

Торговая сделка с Китаем нужна президенту США Дональду Трампу для поддержания стабильного роста на биржах. Об этом рассказал глава консалтингового агентства China Biege Book Лиланд Миллер в беседе с Bloomberg.

По словам Миллера, китайской стороне тоже очень нужна эта сделка, поэтому страны уже на пути к достижению договорённости.

Как сообщалось ранее, переговоры между двумя странами, запланированные на 7 и 8 января, были продлены ещё на один день.