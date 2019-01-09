Принял за лося. Житель Югры застрелил родного сына на охоте

Подойдя ближе, мужчина увидел, кого он ранил, однако спасти своего ребёнка не смог.

Житель Ханты-Мансийского автономного округа случайно застрелил на охоте собственного сына, приняв его за лося. Как пояснили в региональном управлении СКР, трагедия произошла 3 января в Нефтеюганском районе.

— Охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается лось. Подойдя ближе, охотник увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына, — сообщила пресс-служба ведомства.

Помочь своему ребёнку мужчина не смог — молодой человек скончался до приезда врачей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.