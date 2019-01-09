В Южной Корее пьяные школьники избили рабочих из России

В качестве оправдания подростки заявили правоохранителям, что мужчины якобы донимали их подругу.

Полиция Южной Кореи арестовала в городе Танджин трёх школьников за избиение рабочих из России. Об этом пишет портал News1 со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в первый день нового года. Двое россиян подошли к группе подростков, чтобы спросить дорогу, но те, видимо, оказались не в духе. После "помощи" школьников рабочим понадобилась помощь врачей. По данным следствия, в момент драки хулиганы были пьяны.

В качестве оправдания ребята заявили полицейским, что россияне якобы донимали их подругу.