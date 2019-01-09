Президент Мексики принял приглашение приехать в Россию

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял приглашение посетить Россию. Об этом сообщает российский посол в Мексике Виктор Коронелли в беседе с РИА "Новости".
— Этот вопрос уже включён в двустороннюю повестку дня по обоюдной инициативе, Лопесу Обрадору направлено приглашение посетить Россию, и это приглашение принято, — сказал Коронелли.
По его словам, о сроках визита пока речи идти не может, так как "это требует проработки, согласования и наполнения тематики визита".
Коронелли подчеркнул, что надеется на поступательное развитие двусторонних отношений между Россией и Мексикой при администрации Лопеса Обрадора.
В октябре прошлого года шёл разговор о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Мексику, однако окончательное решение не было принято.
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