Президент Мексики принял приглашение приехать в Россию

О сроках визита разговор пока не ведётся, так как его организация требует проработки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял приглашение посетить Россию. Об этом сообщает российский посол в Мексике Виктор Коронелли в беседе с РИА "Новости".

— Этот вопрос уже включён в двустороннюю повестку дня по обоюдной инициативе, Лопесу Обрадору направлено приглашение посетить Россию, и это приглашение принято, — сказал Коронелли.

По его словам, о сроках визита пока речи идти не может, так как "это требует проработки, согласования и наполнения тематики визита".

Коронелли подчеркнул, что надеется на поступательное развитие двусторонних отношений между Россией и Мексикой при администрации Лопеса Обрадора.

В октябре прошлого года шёл разговор о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Мексику, однако окончательное решение не было принято.