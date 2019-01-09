Спрятал в сундуке. Украинец пытался провезти пушку в Польшу

Гражданин Украины пытался перевезти через границу в Польшу артиллерийскую систему. Об этом сообщил представитель польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.

По его словам, элементы пушки были расположены в сундуках, спрятанных в грузовом автомобиле 22-летнего украинца. При этом он не стал отрицать, что знал о том, что перевозит.

Молодой человек был задержан 4 января на пограничном пункте пропуска в Дорогуске. По данному факту прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши начали следствие.