Спрятал в сундуке. Украинец пытался провезти пушку в Польшу

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Спрятал в сундуке. Украинец пытался провезти пушку в Польшу

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Фото: © РИА "Новости" / Павел Паламарчук

Гражданин Украины пытался перевезти через границу в Польшу артиллерийскую систему. Об этом сообщил представитель польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.

По его словам, элементы пушки были расположены в сундуках, спрятанных в грузовом автомобиле 22-летнего украинца. При этом он не стал отрицать, что знал о том, что перевозит.

Молодой человек был задержан 4 января на пограничном пункте пропуска в Дорогуске. По данному факту прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши начали следствие.

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