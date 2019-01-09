Избивали веслом. В США семья опекунов годами издевалась над тремя детьми

Ели малыши сидя на полу со скрещёнными ногами, одна из рук у них должна была быть за спиной.

Американские правоохранители арестовали трёх членов одной семьи за издевательства над приёмными детьми. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание New York Post.

Патронатная семья избивала и морила голодом троих детей на протяжении шести лет. 60-летняя Бренда Пэрис и её 33-летняя дочь Эми были арестованы 7 января по обвинениям в жестоком обращении с детьми. Малыши были переданы в опеку семье Пэрис в 2011 году в возрасте шести, трёх и 11 месяцев.

Foster family charged with abusing, starving 3 young kids https://t.co/RGHNgDDaeR pic.twitter.com/AKbN25f7Jg — New York Post (@nypost) 9 января 2019 г.

Детей били ремнём и веслом, а также частенько заставляли голодать. Ели малыши сидя на полу со скрещёнными ногами, одна из рук должна была быть за спиной. Их кормили сэндвичами и иногда курицей. Эми Пэрис однажды устроила показательные бои между двумя детьми и записывала происходящее на камеру. При этом женщина пыталась сбить с толку службу опеки.

Бренда и Эми давали детям лекарства в больших дозах, чем было указано в рекомендациях врачей. Сыну Бренды и брату Эми Шону, проживающему по соседству, предъявили обвинения в избиении детей. Малышей изъяли из семьи лишь в декабре 2017 года.

В понедельник, 7 января, все трое обвиняемых были отправлены за решётку, так как не смогли внести залог. Теперь их ждёт судебное разбирательство.