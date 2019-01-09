Суд впервые закрыл дело о постах в соцсети после смягчения статьи о лайках

Владимир Серга был обвинён в экстремизме из-за двух сообщений в соцсети "ВКонтакте" от сентября 2016 года.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга закрыл уголовное дело против лидера неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" — жреца Владимира Серги (настоящее имя — Владимир Майнуленко). Об этом сообщил его адвокат, член Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Бушмаков.

Изъятые во время обыска улики: системные блоки, флэш-карты, мобильные телефоны, фотоаппарат, диски, дискеты, газеты, книги, брошюры и календари — будут возвращены владельцу. Отмечается, что данное решение стало первым в России после смягчения статьи о лайках и репостах.

— Подзащитный не согласен с постановлением, поэтому защита будет его обжаловать, — написал Бушмаков в "Фейсбуке".

Неоязычник был обвинён в экстремизме из-за двух постов в "ВКонтакте" от сентября 2016 года. Следствие увидело в репостах двух статей лидера "Схорон еж Славен" Богумила II (Владимир Голяков) "возбуждение ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности".