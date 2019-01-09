Правительство внесёт в Госдуму около 20 проектов законов о цифровой экономике

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Правительство внесёт в Госдуму около 20 проектов законов о цифровой экономике

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова

По словам председателя нижней палаты парламента, создание правового поля цифровой экономики предопределит преимущество нашей страны в конкуренции с другими странами.

Российское правительство в ближайшее время внесёт в Государственную думу РФ порядка 20 проектов закона о цифровой экономике. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В ходе открытия весенней сессии нижней палаты парламента Володин подчеркнул, что депутатам нужно быть готовыми к качественному рассмотрению законодательных инициатив.

По словам председателя Госдумы, создание правового поля цифровой экономики предопределит преимущество России в конкуренции с другими странами.

Володин также призвал руководителей профильных комитетов координировать работу между собой, создавать специальные группы из экспертов, для того чтобы подготовиться к рассмотрению законопроектов.

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