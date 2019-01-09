СМИ: США грозятся ввести санкции против подрядчиков "Северного потока – 2"

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СМИ: США грозятся ввести санкции против подрядчиков "Северного потока – 2"

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

СМИ узнали об угрозах Вашингтона ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые участвуют в укладке труб "Северного потока — 2". Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Законопроект разрабатывает Госдеп. Под ограничительные меры могут попасть швейцарская Allseas и итальянская Saipem.

По данным СМИ, в Германии обеспокоены из-за планов США помешать строительству газопровода.

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года.

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