Дебют Брэдли Купера. Названы номинанты премии американской Гильдии режиссёров

Вместе со звездой "Мальчишника в Вегасе" на награду претендуют Альфонсо Куарон и Спайк Ли.

Гильдия режиссёров США назвала номинантов на свою ежегодную премию, в которой в этом году дебютировал актёр Брэдли Купер среди номинантов с фильмом "Звезда родилась".

На награду в этом году также претендуют мексиканец Альфонсо Куарон, снявший фильм "Рома", Спайк Ли с картиной "Чёрный клановец", Адам Маккей с фильмом "Власть" и Питер Фаррелли с "Зелёной книгой" .

Помимо выдвижения на главную награду Купер также стал одним из претендентов в номинации "Лучший режиссёр-дебютант", в которой с ним поборются Бо Бёрнэм с фильмом "Восьмой класс", Карлос Лопез Эстрада ("Слепые пятна"), Мэттью Хайнеман ("Частная война") и Бутс Райли ("Простите за беспокойство").

Голосовать за победителей будут 17 тысяч членов Гильдии режиссёров. Обладателей премии объявят 2 февраля.

Как ранее писал Лайф, 7 января были названы победители кинопремии "Золотой глобус".