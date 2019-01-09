Трудовой год Путина начнётся с совещания с президентом РАН

В первый официальный рабочий день 2019 года президент Владимир Путин проведёт встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он указал, что такие встречи в Кремле носят регулярный характер, учитывая внимание президента к вопросам развития науки.

— Президент обсудит, как живёт Российская академия наук. Вы знаете, что он придаёт большое значение, приоритетное значение вопросам развития науки, научного сообщества, — добавил представитель Кремля.

Песков проанонсировал, что на повестке дня президента и другие "внутренние совещания и рабочие встречи".