Песков заявил, что в США доминируют недружественные проявления в адрес России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Конгресса США отложить снятие санкций с российских компаний EN+, "РУСАЛ" и "ЕвроСибЭнерго", связанных с Олегом Дерипаской.

— Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему в Вашингтоне очень много: и в Конгрессе, и в Сенате, и в Госдепе, и так далее. Мы не склонны носить розовые очки, — сказал журналистам представитель Кремля.

Он объяснил, что Москва отдаёт себе отчёт, что в Соединённых Штатах недружественные проявления по-прежнему, наверное, доминируют. Песков подчеркнул, что в Кремле предпочитают "быть весьма аккуратными по поводу заявлений в отношении санкций против компаний Олега Дерипаски". По его словам, в данном направлении ведётся кропотливая работа.

Ранее стало известно о попытках членов Конгресса США от Демпартии помешать администрации Дональда Трампа снять санкции с EN+, "РУСАЛа" и "ЕвроСибЭнерго".