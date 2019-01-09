В России запущена новая система обращения с мусором

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) заработала в России. Как сообщает пресс-служба Минприроды, она направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.
— Эта реформа также нужна для декриминализации отрасли. Фактически в России создаётся новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам, — говорится в сообщении.
В Минприроды подчеркнули, что переход на эту систему сложный, потребует определённого количества времени, также не исключены и локальные проблемы.
Напомним, что для реализации реформы ТКО открыты горячие линии во всех регионах России. Номера телефонов доступны на сайте министерства.
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