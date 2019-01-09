В Кремле не слышали предложений о возможности обмена Уилана на Бутину

В Кремле заявили, что не слышали предложений о возможности обмена задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана на арестованную в США Марию Бутину. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать, — отметил Песков.

Он также добавил, что Россия никогда не использует людей в качестве пешки в дипломатической игре.

Как уже сообщал Лайф, 48-летнего Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года "при проведении шпионской акции". Его брат заявил, что иностранец приехал в Россию на свадьбу, правда, на празднике так и не появился. Позже выяснилось, что у него четыре паспорта, он работает директором по безопасности в компании — поставщике автозапчастей, а ещё служил в морской пехоте и участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен по обвинению в воровстве.