Песков об Уилане: Россия никогда не использует людей как пешек в дипигре

По поводу задержания американца в Кремле отметили, что в России ведут контрразведывательную деятельность.

Россия никогда не использует людей как пешек для достижения своих целей в дипломатической игре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто ведёт разведдеятельность против России, — сказал Песков.

Так он прокомментировал соответствующие замечания, звучащие на Западе.

Напомним, по данным ФСБ, 48-летнего американца Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года "при проведении шпионской акции". Его брат заявил, что Уилан приехал в Россию на свадьбу, правда, на празднике так и не появился.

Позже выяснилось, что у мужчины четыре паспорта, он работает директором по безопасности в компании — поставщике автозапчастей, а ещё служил в морской пехоте и участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен по обвинению в воровстве.