Песков: Понимание с WADA достигнуто

Ранее президент организации Крейг Риди заверил, что визит его представителей в Москву и получение российских данных может решить спор о статусе РУСАДА на фоне допингового скандала.

Российская сторона достигла понимания с представителями WADA. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что разногласия носили сугубо технический характер.

— Насколько нам известно, по линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа, — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что данные для передачи инспекторам WADA были готовы ещё в прошлый раз, но у сторон возникли рабочие разногласия по поводу носителей.

— Это вопрос не субстанции, а логистики, с учётом, что там следствие ведётся, — добавил представитель Кремля.

Напомним, что после визита в Москву Комитет по соответствию WADA на заседании 14–15 января будет рассматривать все полученные факты и доказательства о выполнении Россией условий восстановления РУСАДА, после чего определит рекомендации Исполкому WADA, который и будет принимать окончательное решение.