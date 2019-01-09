Песков: Путин пока не принял решения об участии в Давосском форуме

Ещё ранее представитель Кремля сообщал, что у российского лидера поездка на форум в Давос не стояла в графике, а сам вопрос находится на стадии рассмотрения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в Давосском форуме. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистами.

— Каких-либо решений президентом пока не принималось, — сказал Песков.

Ещё в прошлом году Дмитрий Песков сообщал журналистам, что в графике Владимира Путина пока нет запланированной поездки на форум в Давосе. По его словам, тема находится на рассмотрении.

Экономический форум в Давосе пройдёт с 22 по 25 января. Напомним, что ранее организаторы мероприятия отказали в участии бизнесменам из России Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, поскольку они были внесены в санкционный список США. Спустя время запрет был снят, но взамен был выдвинут ряд ограничений.