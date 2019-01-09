Мяукающие трусы. В Сингапуре таможенники нашли в штанах у мужчины живых котят

Горе-контрабандист, решившийся засунуть туда четырёх животных, теперь заплатит большой штраф.

В Сингапуре в штанах у мужчины были найдены четыре котёнка. Об этом сообщается на странице иммиграционных властей страны в "Фейсбуке".

45-летний сингапурец попытался ввезти животных в страну без соответствующих документов. Офицеры таможни услышали мяуканье, после чего обнаружили котят. Животных передали в карантинную службу.

Как отмечается, нелицензионный ввоз в Сингапур животных и птиц является нелегальным. Животные без соответствующих документов могут переносить болезни и быть заражены, в том числе бешенством. Максимальное наказание, которое грозит за нелегальный ввоз животных, — штраф в размере 10 тысяч долларов и лишение свободы сроком на один год.