Песков отреагировал на данные СМИ о "вмешательстве" России в выборы в Израиле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не доверять израильским СМИ, которые сообщили о "вмешательстве" России в выборы в их стране.

— Не читайте эти израильские СМИ. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира, — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал сообщения СМИ, что Россия якобы готовится к вмешательству в выборы в Израиле, в том числе и с помощью хакеров.