"Повод жить". Экс-глава ЦРУ назвал Путина самым большим подарком для НАТО

Президент РФ Владимир Путин является самым большим подарком для НАТО со времён окончания холодной войны. Об этом заявил бывший директор ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус на конференции Raisina Dialogue в Индии.
По оценке американского офицера, приход Путина к власти дал альянсу "новый повод жить".
Бывший разведчик добавил, что Белый дом продолжает развивать планы по увеличению американского военного контингента в Европе, несмотря на критику НАТО со стороны президента США Дональда Трампа.
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