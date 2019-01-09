"Повод жить". Экс-глава ЦРУ назвал Путина самым большим подарком для НАТО

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"Повод жить". Экс-глава ЦРУ назвал Путина самым большим подарком для НАТО

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Владимир Путин. Фото: ©Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин является самым большим подарком для НАТО со времён окончания холодной войны. Об этом заявил бывший директор ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус на конференции Raisina Dialogue в Индии.

По оценке американского офицера, приход Путина к власти дал альянсу "новый повод жить".

Бывший разведчик добавил, что Белый дом продолжает развивать планы по увеличению американского военного контингента в Европе, несмотря на критику НАТО со стороны президента США Дональда Трампа.

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