На Урале водитель высадил пенсионерку из автобуса в 15-градусный мороз

В Тюменской области водитель высадил из автобуса пенсионерку в 15-градусный мороз. Об этом сообщает URA.RU.
— Рейсовый тобольский автобус № 555 высадил пенсионерку, которой уже почти 70 лет, в соседней деревне. Она шесть километров шла пешком домой. Видите ли, у него нет там остановки, — написала Наталья Малыгина в группе "ЧС Тюмень".
По словам женщины, из-за "прогулки" у её мамы поднялась температура до 40 градусов. Врачи диагностировали у пенсионерки бронхит.
Тобольская межрайонная прокуратура уже начала проверку данной информации. Отмечается, что необходимые меры будут приняты при наличии оснований.
Ранее Лайф писал о том, что на Урале девочку высадили из автобуса на семь остановок раньше пункта назначения. А на Кубани скончалась женщина, которую бросил на дороге водитель маршрутки.
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