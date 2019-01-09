На Урале водитель высадил пенсионерку из автобуса в 15-градусный мороз

Женщине пришлось идти пешком шесть километров, чтобы попасть домой. Об инциденте стало известно благодаря дочери пенсионерки, которая написала о случившемся в соцсети.

В Тюменской области водитель высадил из автобуса пенсионерку в 15-градусный мороз. Об этом сообщает URA.RU.

— Рейсовый тобольский автобус № 555 высадил пенсионерку, которой уже почти 70 лет, в соседней деревне. Она шесть километров шла пешком домой. Видите ли, у него нет там остановки, — написала Наталья Малыгина в группе "ЧС Тюмень".

По словам женщины, из-за "прогулки" у её мамы поднялась температура до 40 градусов. Врачи диагностировали у пенсионерки бронхит.

Тобольская межрайонная прокуратура уже начала проверку данной информации. Отмечается, что необходимые меры будут приняты при наличии оснований.

Ранее Лайф писал о том, что на Урале девочку высадили из автобуса на семь остановок раньше пункта назначения. А на Кубани скончалась женщина, которую бросил на дороге водитель маршрутки.