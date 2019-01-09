Мужчина с ружьём ворвался в ночной клуб в Набережных Челнах — видео

Злоумышленник решил наказать охранников, которые не пустили его в заведение в пьяном виде.

В ночной клуб на бульваре Кол Гали в Набережных Челнах ворвался вооружённый мужчина. Как сообщили в СУ СКР по Татарстану, инцидент произошёл 29 декабря 2018 года.

По данным следствия, 34-летний местный житель хотел отдохнуть в развлекательном заведении, но не прошёл фейсконтроль — был пьян. Тогда, разозлившись на охранников, он уехал домой, зарядил своё гладкоствольное самозарядное ружьё 4 патронами и вернулся в клуб.

Обвиняемый попытался выстрелить в обидчиков, но те успели обезвредить нежеланного посетителя. В результате произошедшего никто не пострадал. Вину злоумышленник не признал. Мужчина арестован, расследование продолжается.