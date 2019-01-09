Дышите глубже и трите ухо. Психолог рассказал, как выжить в первый рабочий день

Эксперты утверждают, что легче всего человеку помогает настроиться на работу насыщение мозга кислородом.

Умеренное питание и дыхательные упражнения помогут россиянам войти в рабочий ритм после новогодних каникул. Об этом Лайфу рассказал практикующий психолог МГУ, специалист в области клинической психологии и психодиагностики Игорь Козлов.

По его мнению, работникам умственного труда требуется сильнее себя разогнать, чтобы улучшить работу мозга.

— Идеально помогают глубокие дыхательные движения, когда глубоко дышим (...) Обычные глубокие вдохи, например 10 вдохов, 10 выдохов, для того чтобы максимально расправлять легкие и насыщать кровь кислородом, тогда вы начинаете свой тонус повышать, — сказал Козлов.

По его словам, очень помогает выгнать из себя сон, если сильно потереть верхнюю часть уха, и желательно, чтобы это сделал кто-то из коллег. Такая терапия разгоняет кровь в верхних частях ушей, где находятся нервные окончания.

Козлов отметил, что люди физического труда легче входят в тонус после новогодних праздников, потому что морозы заставляют организм работать немного в другом режиме. Из-за того что калории сжигаются в их ритме работы быстрее, важно плотно пообедать, но не переедать.

Напомним, сегодня, 9 января, в России начался первый рабочий день после новогодних каникул.