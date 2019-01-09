Не платить за других. В "Синих ведёрках" призвали рассчитывать ОСАГО персонально

По словам Петра Шкуматова, водители, которые ездят аккуратно, оплачивают аварии тех, кто ездит неаккуратно, и из-за этого для "нормальных" водителей цена полиса всегда растёт, а те, кто постоянно попадает в аварии, "находятся в группе риска, и они как платили свои 5–6–7 тысяч рублей, так и платят".

Координатор общества "Синие ведерки" Пётр Шкуматов в беседе с Лайфом назвал шагом в правильном направлении новые базовые тарифы ОСАГО. Однако при этом эксперт призвал не останавливаться на этом и сделать персональные тарифы для каждого водителя.

— На самом деле вот эта реформа ОСАГО — это шаг в правильном направлении. Дело в том, что ОСАГО — это такая всеобщая уравниловка, которую сейчас она представляет из себя. Вы ездите, десять лет в аварии не попадаете, ну или как я 14 лет в аварии не попадаю, а цена полиса для меня растёт. То есть смотришь на эти ежегодные платежи и думаешь: что-то тут не так, какая-то странная ситуация, — сказал он.

Шкуматов также пояснил, почему так происходит. По его словам, водители, которые ездят аккуратно, оплачивают аварии тех, кто ездит неаккуратно, и из-за этого для "нормальных" водителей цена полиса всегда растёт, а те, кто постоянно попадает в аварии, "находятся в группе риска и они как платили свои 5–6–7 тысяч рублей, так и платят".

— Началась вся эта пьянка с того, что страховщики, как обычно, стали говорить, что денег не хватает и неплохо бы повысить тариф. Но тут ЦБ пошел немножко другим путём: он не стал линейно повышать тариф, как просили его страховые компании, а начал движение в сторону индивидуального тарифа страхового, и вот этот самый первый шаг, который ЦБ сделал без изменения закона, — это как раз шаг в этом направлении, — комментирует координатор общества "Синие ведёрки".

На этом, по словам Шкуматова, останавливаться нельзя, так как в настоящее время "эта реформа выглядит таким половинчатым пока решением и, по сути, для водителей почти ничего не изменится".

— Тарифный коридор расширили, для кого-то цена полиса уменьшится, для кого-то — увеличится. Температура по больнице останется такой же. За этим шагом надо уже делать следующий шаг, то есть вводить персональные тарифы для каждого водителя, — резюмировал эксперт.

Напомним, что с сегодняшнего дня вступает в силу указание Центробанка РФ о расширении тарифного коридора в ОСАГО вверх и вниз на 20% — диапазон ставок базового тарифа для легковых машин физлиц теперь составляет 2746–4942 рубля вместо 3432–4118 рублей.

Подробнее о том, какие изменения ждут водителей в 2019 году, читайте в материале Лайфа.