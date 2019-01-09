Цена барреля нефти Brent превысила 60 долларов

Цена на нефть марки Brent превысила $60 за баррель. По такой стоимости заключались сделки на бирже ICE в Лондоне с поставкой в марте 2019 года. В последний раз на таком уровне цена была 17 декабря 2018 года.

Что касается нефти марки WTI, то она тоже сегодня поднялась в цене — $50,86 за баррель.

Рубль, несмотря на это, сегодня теряет позиции на Московской бирже. Так, доллар подорожал до 66,93 рубля, а евро — до 76,71 рубля, хоть повышение в обоих случаях и ниже одного процента.

Ранее Всемирный банк предсказал падение цен на нефть в 2019–2020 годах.