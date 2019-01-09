Эмансипация уже здесь. Безработная россиянка отобрала у мужчины куртку и телефон

В Псковской области женщина ограбила мужчину. О таком необычном случае сообщается на сайте регионального управления МВД России.
По версии следствия, безработная жительница города Великие Луки 1987 года рождения совершила нападение 29 декабря. У 31-летнего потерпевшего она отняла куртку более чем с 10 тысячами рублей, мобильным телефоном и документами.
Предполагаемую преступницу уже нашли. Награбленное было у неё изъято. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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