Эмансипация уже здесь. Безработная россиянка отобрала у мужчины куртку и телефон

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Эмансипация уже здесь. Безработная россиянка отобрала у мужчины куртку и телефон

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В полиции рассказали, что грабёж она совершила с применением насилия накануне Нового года.

В Псковской области женщина ограбила мужчину. О таком необычном случае сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По версии следствия, безработная жительница города Великие Луки 1987 года рождения совершила нападение 29 декабря. У 31-летнего потерпевшего она отняла куртку более чем с 10 тысячами рублей, мобильным телефоном и документами.

Предполагаемую преступницу уже нашли. Награбленное было у неё изъято. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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