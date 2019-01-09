''Рот в крови, лицо в гематомах". В Одессе пьяная няня избила годовалого малыша

Приехавшие врачи зафиксировали, что у мальчика сильный удар от кулака. Сама женщина отрицает вину и утверждает, что "у ребёнка так и было".

В Одессе мама двоих детей обвинила няню в избиении младшего сына, которому всего тринадцать месяцев. По словам местной жительницы Марии Литовченко, Инга Галушка опустошила бутылку вина и преспокойно спала, пока годовалый малыш лежал на ней с окровавленным лицом.

Чудовищный инцидент произошёл 4 января. Мама уехала на работу, оставив детей с новой няней. Днём от Инги раздался звонок, что 5 января ей нужно уехать в город Измаил в связи с инсультом у матери. Спустя час Мария позвонила Инге, но та перестала брать трубку. Ещё через два часа молчания испуганная мама решила вернуться домой и обнаружила там ужасающую картину: няня спала на диване, а на ней лежал малыш с окровавленным лицом.

— Взяв ребёнка в руки и осмотрев его лицо, у меня сердце ушло в пятки. У моего годовалого ребёнка рот в крови, левая сторона лица опухшая и в гематомах. Я вызвала полицию и скорую, заперла дверь, чтобы эта тварь дождалась полиции. Пьяная она обливала меня грязью и всем чем можно, говоря, что у ребёнка так и было, — написала женщина в одном из одесских пабликов в "Фейсбуке".

По словам матери, приехавшие врачи зафиксировали, что у ребёнка сильный удар от кулака. Няню забрали в отделение полиции, а Мария отправилась с малышом в областную больницу на обследование. Также мама малыша рассказала, что нашла в вещах Инги визитку нарколога.