Под Москвой девочка случайно выстрелила себе в лицо из травмата во время селфи

У 13-летнего подростка из Мытищ — огнестрельное ранение и перелом нижней челюсти.

Девочка-подросток случайно выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда делала селфи. Инцидент произошёл в Мытищах, сообщает ГСУ СКР по Подмосковью.

— Она без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования себя на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, — рассказывают следователи.

В итоге 13-летняя девочка выстрелила себе в лицо. У нее зафиксировали огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти. Отца подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее хранение травматического оружия.