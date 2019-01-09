Не отошёл от праздников. Пьяный пассажир угнал маршрутку в Калининграде

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Не отошёл от праздников. Пьяный пассажир угнал маршрутку в Калининграде

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Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Пьяный житель Калининграда поссорился с водителем маршрутки и угнал его транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

По словам водителя, он довёз мужчину до конечной остановки, но тот отказался выходить и между ними завязалась драка. Угон маршрутки произошёл в тот момент, когда водитель вышел из салона, чтобы позвать на помощь. Пассажир воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания.

Сам угонщик уже задержан по горячим следам благодаря ориентировке. Ранее 35-летний мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством с применением насилия. Санкция предусматривает наказание до семи лет колонии.

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