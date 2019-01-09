В Сургуте женщина дважды за праздники осквернила буддийскую святыню — видео

Неизвестная выдавила стекло у статуи богини, разбросала подношения и даже справила у святого места нужду.

Правоохранители Сургута начали проверку по факту осквернения буддийской святыни. Об этом со ссылкой на УМВД по ХМАО сообщает URA.RU.

8 января статуя буддийской богини Зелёной Тары во второй раз за новогодние праздники подверглась нападению вандалов. Камера наблюдения зафиксировала женщину, которая подошла к статуе, разбила защитное стекло, плюнула на изображение богини, после чего скрылась.

— Я решил обратиться в правоохранительные органы, поскольку считаю, что своими действиями эта женщина оскорбляет чувства верующих, — заявил председатель сургутского отделения буддистской общины Сукхавати Альберт Леонов.

Отмечается, что первый раз неизвестная женщина осквернила статую перед Новым годом. Она разбила короб, который защищает святыню, справила нужду и оставила записку. Женщина потребовала демонтировать статую.

Как сообщила руководитель пресс-службы окружной полиции Ольга Абмайкина, личность гражданки установить пока не удалось. Местные буддисты решили сделать постамент антивандальным. По предварительным подсчётам, реконструкция может занять несколько недель, на неё необходимо около 150 тысяч рублей.