Две трети улетевших на отдых россиян сегодня не вернулись на работу

Каждый пятый отдыхающий купил обратный билет на 10 января, другие прилетят на родину в выходные и в понедельник, 14 января.

Только треть россиян от всего количества туристов, которые улетели на новогодние праздники в другие города и страны, вернулась домой и планировала выйти сегодня, 9 января, на работу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования компании Aviasales.

По данным компании, каждый пятый отдыхающий купил обратный билет на 10 января, четверть туристов прилетит на родину в выходные, а ещё 5 процентов — в понедельник, 14 января.

— С одной стороны, брать отпуск в январе невыгодно: зарплата считается из меньшего количества рабочих дней. При этом, растянув выходные и вернувшись домой в "непопулярные" дни, можно сэкономить до 16% на авиабилетах, — говорит представитель Aviasales.

Как выяснили эксперты, дольше всего россияне остаются на курортах нашей страны — в Краснодаре, Сочи, Симферополе и Минеральных Водах. Среди зарубежных спросом пользуются Тбилиси, Ереван, Берлин и Стамбул — именно там провели отпуск большинство россиян.