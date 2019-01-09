В Приамурье дети облюбовали горку из нечистот

Причиной появления необычного "аттракциона" стало переполнение септиков стоящих рядом домов.

В селе Чигири Амурской области рядом с элитными коттеджами образовалась необычная зимняя горка из замёрзших нечистот. Дети посчитали её вполне удачным местом для зимних забав и начали с неё кататься.

По данным агентства "Амур.инфо", причиной появления фекального аттракциона стало переполнение септиков недавно построенных трёхэтажных домов на улице Алексеевской. Из-за этого нечистоты начали течь с пригорка в сторону жилья и замерзать. Местные жители заявили о бездействии управляющей компании.

В РИА "Новости" сообщили, что единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Благовещенского района уже занялась решением проблемы. Септики в домах уже откачали, жильцы многоквартирного дома в скором времени выберут новую управляющую компанию.