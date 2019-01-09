В Раде усомнились, что рост минимальной зарплаты улучшит благосостояние народа

По мнению депутата, запланированный правительством рост экономики на 3% произойдёт за счёт повышения цен и налогов.

Украинский депутат Юрий Одарченко считает, что повышение минимальной заработной платы в стране не улучшит благосостояния населения. Слова политика в среду приводит сайт партии "Батьковщина".

— Накануне выборов правительство Порошенко — Гройсмана повысило минимальную заработную плату и прожиточный минимум. Но этого "роста" украинцы никак не почувствуют, — заявил Одарченко.

Депутат объяснил, что запланированный правительством рост экономики на 3% будет осуществляться за счёт повышения цен и налогов.

— Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума автоматически будет включаться производителями в себестоимость товаров и услуг, то есть граждане оплатят больше, чем получат. Не надо забывать и об огромных внешних долгах. Это означает, что запланированный рост никак не будет ощутим, — пояснил политик.

Повышение минимальной заработной платы на Украине на 12% до 114 долларов произошло с 1 января. В настоящее время минимальный прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 68 долларов. Как ожидают власти, к 1 декабря 2019 года этот показатель должен составить 74 доллара.

В декабре 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал уравнять зарплаты женщин и мужчин в стране.