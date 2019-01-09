Жители ХМАО предстанут перед судом за то, что "воспитывали" сына электрошокером

Горе-родителям грозит до семи лет тюрьмы, а шестилетний мальчик находится под опекой бабушки.

Лангепасский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела об истязании малолетнего. На скамье подсудимых окажется семейная пара, которая систематически избивала своего сына и использовала для его "воспитания" электрошокер.

Сейчас шестилетний мальчик в безопасности, он находится под опекой бабушки. А вот родителей он увидит нескоро: им грозит до семи лет лишения свободы по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

— По уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщается на сайте СК.

Следствие также считает, что органы системы профилактики города Мегиона, где проживали мучители, ненадлежащим образом выполняли свою работу. Для привлечения виновных к ответственности следователь уже внёс соответствующие представления, информируют в ведомстве.

А ранее Лайф рассказывал, как в США семья опекунов годами издевалась над тремя детьми. Несчастных избивали и морили голодом.